Невероятное открытие: ученые доказали, что скифские воины делали колчаны из человеческой кожи (фото)

Скифы были кочевым народом, жившим на территории современной Украины, России и Казахстана с VII века до н.э. к III веку н.э. Они были известны своими боевыми навыками, особенно своим мастерством в стрельбе из лука.

Недавнее исследование антропологов подтвердило, что скифские воины использовали колчан, изготовленный из кожи проигравших врагов, чтобы носить свои стрелы.

Об этом пишет Arkeonews.

Греческий историк Геродот писал о том, что скифы использовали черепа своих врагов в качестве сосудов для питья, пили их кровь и даже делали колчан из кожи правых рук своих врагов. До сих пор эти рассказы считались преувеличениями, но новое исследование дает им научное подтверждение.

Исследователи из Нидерландского университета им. Вагенинген проанализировали 45 образцов кожи из 14 скифских памятников на юге Украины. Используя современные методы анализа белков, они обнаружили, что два образца кожи были изготовлены из кожи человека.

Эти фрагменты человеческой кожи были найдены только в верхних частях колчан, тогда как остальные колчан были изготовлены из кожи животных.

Использование человеческой кожи для изготовления оружия не было уникальным для скифов. Человеческую кожу использовали для разных целей на протяжении всей истории, включая изготовление переплетов книг и создание жутких артефактов.

Находка человеческой кожи у скифов дает ценную информацию об их культурных традициях.

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Согласно одной из теорий, использование человеческой кожи в производстве колчан могло быть связано с религиозными или ритуальными верованиями. Скифы были известны своими сложными погребальными практиками, часто включавшими сложные ритуалы захоронения и возложение ценных вещей в могилы. Человеческую кожу могли использовать для чествования или увековечения памяти умершего.

Это исследование не только подтверждает древние легенды о скифских воинах, но и выделяет их изобретательность в изготовлении колчан из таких материалов. Результаты исследования дают представление о культурных практиках и возможных верованиях этого древнего кочевого общества.

Напомним, названа истинная причина исчезновения гигантских животных палеолита.

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