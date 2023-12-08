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Невероятное сочетание вкусов: Как приготовить яблочный омлет на завтрак

Игорь Романько

Как сделать яблочный омлет

Изысканный десерт может стать прекрасным дополнением к завтраку или обеду. Одним из простых и быстрых рецептов является готовящийся всего за несколько минут яблочный омлет и не требующий включения духовки.

Этот десерт, напоминая австрийский кайзершмаррн, отличается добавлением небольших кусочков фруктов к тесту. Идеально подходит для тех, кто ценит вкусную и здоровую пищу. Ваш завтрак или обед будет особенным благодаря этому десерту.

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Также, для желающих можно приготовить омлет в духовке. Посетив ароматный мир этого десерта, вы получите истинное удовольствие от его приготовления и потребления.

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 2 яблока;
  • 120 мл молока;
  • 60 г муки;
  • 40 г сахарной пудры;
  • 15 г изюма;
  • Лимон, корица, сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте небольшие кусочки. Полейте лимонным соком и добавьте корицы.
  2. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбивайте электрическим веником, пока смесь не станет легкой и воздушной.
  3. Добавьте тертую цедру лимона и влейте молоко. Постепенно добавьте просеянную муку и изюм. Полностью перемешайте.
  4. Разогрейте сливочное масло на сковороде с антипригарным покрытием диаметром 20 см.
  5. Вылейте яичную смесь с яблоками на сковороду.
  6. Накройте крышкой и готовьте в течение 10 минут на слабом огне. Затем аккуратно переверните омлет с помощью плоской тарелки и готовьте еще 5 минут.
  7. Переложите десерт на сервировочную тарелку, посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте и подавайте.
  8. По желанию подавайте с черничным джемом, английским кремом или каплей рома.

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