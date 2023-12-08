Невероятное сочетание вкусов: Как приготовить яблочный омлет на завтрак
Изысканный десерт может стать прекрасным дополнением к завтраку или обеду. Одним из простых и быстрых рецептов является готовящийся всего за несколько минут яблочный омлет и не требующий включения духовки.
Этот десерт, напоминая австрийский кайзершмаррн, отличается добавлением небольших кусочков фруктов к тесту. Идеально подходит для тех, кто ценит вкусную и здоровую пищу. Ваш завтрак или обед будет особенным благодаря этому десерту.
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Также, для желающих можно приготовить омлет в духовке. Посетив ароматный мир этого десерта, вы получите истинное удовольствие от его приготовления и потребления.
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 яблока;
- 120 мл молока;
- 60 г муки;
- 40 г сахарной пудры;
- 15 г изюма;
- Лимон, корица, сахарная пудра.
Приготовление:
- Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте небольшие кусочки. Полейте лимонным соком и добавьте корицы.
- Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбивайте электрическим веником, пока смесь не станет легкой и воздушной.
- Добавьте тертую цедру лимона и влейте молоко. Постепенно добавьте просеянную муку и изюм. Полностью перемешайте.
- Разогрейте сливочное масло на сковороде с антипригарным покрытием диаметром 20 см.
- Вылейте яичную смесь с яблоками на сковороду.
- Накройте крышкой и готовьте в течение 10 минут на слабом огне. Затем аккуратно переверните омлет с помощью плоской тарелки и готовьте еще 5 минут.
- Переложите десерт на сервировочную тарелку, посыпьте сахарной пудрой. Нарежьте и подавайте.
- По желанию подавайте с черничным джемом, английским кремом или каплей рома.
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