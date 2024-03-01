Невероятный шоколадный брауни: совершенный рецепт

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Вкушали ли вы настоящий, мягкий и сочный, немного тягучий, ультра шоколадный, увлекательное дыхание Брауни?

А вы вообще знаете как я люблю шоколад?

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Моя знахідка і рецепт, з яким працюю вже кілька років, дуже схожий на той, що я куштував у Лондоні на Боро-маркеті, рецепт, над яким довелося попрацювати, щоб довести його до досконалості.

Але ще й простий!

200г 70% чорного шоколаду

200г вершкового масла 82.5%

170г цукру

5г середньо-крупна морська сіль

3 шт куряче яйце

70г звичайного борошна

35г гарного какао порошку

100г білого шоколаду

100-150г підсмажених горіхів

Чорний шоколад ламаю на шматочки, додаю вершкове масло і топлю на водяній бані, поки масло не розійдеться, перемішуючи лопаткою або вінчиком

Яйця просто перемішую з цукром, не взбиваю, просто щоб цукор розчинився і додаю до шоколаду, перемішую.

У миску з сумішшю додаю просіяні через сито, борошно і какао, перемішую

Додаю горіхи і просто подрібнений білий шоколад - швидко замішую (щоб шоколад залишився шматочками)

Додаю сіль, досить швидко мішаю і одразу поміщаю суміш у форму для випікання.

Мені найкраще підходить залізна форма з пергаментом.

Ставлю на температуру 200 градусів

Якщо форма прямокутна як в мене то на 12-15 хвилин

Якщо звичайна кругла 24 См ( і у вас вийшов не товстий шоколадний шар) 10-12 хвилин

Не лякайтесь, якщо ваш Брауні м‘якенький всередині. Він такий має бути - аж живий!

Зверху має бути легка суха скоринка.

Дайте Брауні охолонути

Навіть можна у холодильнику.

Нарізайте шматочками і подавайте при кімнатній температурі разом з ягодами, зЗбитими вершками взимку і з ванільним морозивом влітку.