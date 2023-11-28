Невероятный вкус и аромат: Как приготовить кофе с халвой

Начало дня для многих из нас невозможно без бодрящего кофе и придает энергии. Она сопровождает нас не только во время утренних ритуалов, но и во время встреч с друзьями или рабочих совещаний. Некоторые выбирают вариант "просыпания" с кофе в любимом кафе, тогда как другие предпочитают приготовление его дома. Мир рецептов для этого любимого напитка невероятно разнообразен.

Сегодня хотим вас приятно удивить нестандартным сочетанием – кофе с халвой. Этот насыщенный напиток с густой консистенцией и уникальным вкусом позволит открыть новые грани кофейного мира, пишет Shuba. Восточные нотки подарят вам и вашим близким непревзойденные впечатления.

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Рецепт кофе с халвой

Ингредиенты на 2 порции:

Халва - 100 г;

Кофе мелен - 4 ч. л.;

Молоко – 100 мл;

Вода – 200 мл.

Способ приготовления:

Халву разомните на тарелке с помощью вилки. Нагрейте молоко в сотейнике на среднем огне в течение 2-3 минут, но не доводите его до кипения. С помощью погружного блендера взбейте халву и молоко в течение 1-2 минут. Заварите кофе любым удобным для вас способом: в турке, кофемашине или гейзерной кофеварке. Если вы выбрали турку или гейзерку, процедите через ситечко в чашки. Перелейте полученную смесь молока с халвой в чашку с кофе. По желанию добавьте корицу, шоколад или сироп, обращая внимание на удовольствие халвы.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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