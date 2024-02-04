Незаменимы для седых женщин: стилисты показали 5 лучших причесок тем, кому за 40 (фото)

Новые модные тенденции в области стрижек могут подсказать, как сделать поседевшие волосы стильными и элегантными. Эксперты назвали 5 причесок, которые стоит попробовать женщинам старше 40 лет.

В комментарии SheFinds специалисты отметили, что эти прически помогут женщинам с седыми волосами выглядеть моложе и быть увереннее.

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Тупая стрижка, или блант боб: Это идеальный выбор для тех, кто всегда выбирает длинные волосы. Тупые концы создают четкую линию, подчеркивая густоту волос. Эта стрижка может быть адаптирована под любой тип волос, будь то прямые, волнистые или вьющиеся.

Волнистые волосы к ключице: Длина к ключице и текстуре придают объем седым волосам. Благодаря волнам волосы выглядят более густыми и жизненными. Добавьте несколько бигуди для натуральных волн, которые подчеркнут его текстуру.

Французский боб: идеально подходит для тех, кто ценит изысканность и элегантность. Суперкороткий тупой вырез обрамляет лицо и делает седые волосы стильными благодаря объему.

Стрижка китти: это один из самых модных стилей 2024 года. Благодаря слоям, обрамляющим лицо, и челке-шторке выглядит довольно мило, придавая волосам больше объема и структуры.

Стрижка пикси: классика в мире коротких стрижек, создающая впечатление густоты волос. Она позволяет разнообразные укладки, от элегантных до игривых.

Проконсультируйтесь со своим стилистом, как персонализировать стрижку для достижения наилучших результатов.

Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы.

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