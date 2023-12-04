Нежнее и вкуснее обычного: Как приготовить буженину с бананом
Как запечь буженину с бананом
Буженина – неотъемлемая часть многих праздничных столов, но что произойдет, если добавить в этот традиционный рецепт всего один фрукт?
Вкус блюда изменится в лучшую сторону. Этим интересным гастрономическим экспериментом поделились в издании Телеграф. Обычно такую буженину готовят на Пасху.
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Ингредиенты:
- Мясо свинины – 1,5 кг;
- Банан – 1 шт;
- Горчица, соль, чеснок, перец, специи – по вкусу;
- Оливковое масло.
Инструкция:
- Хорошо помойте мясо, удалите все прожилки и полностью просушите бумажными салфетками. Смешайте соль и перец и натрите мясо.
- Смешайте чеснок с горчицей, а также можно добавить немного соевого соуса. С помощью кулинарной кисточки покройте буженину этим соусом.
- Переложите мясо в пакет для запекания и отправьте его в холодильник на сутки.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте дно посуды для запекания оливковым маслом.
- Помойте банан, съешьте средину, а кожуру разложите на дно формы для запекания белой стороной вверх, а поверхностью вложите мясо.
- Закройте форму крышкой и запекайте буженину в течение 50 минут при 200 градусах, затем убавьте температуру до 180 градусов и откройте крышку. Удалите банановую кожуру и допекайте мясо до образования хрустящего верха.
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