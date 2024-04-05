Нежное печенье "Мадлен": идеально к чаю
Нежное печенье в виде милых ракушек, по вкусу и текстуре напоминающее бисквит. Мягкое, вкусное, с легким ароматом лимона и медовой ноткой. Идеальное к чаю!
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- 50 гр меда
- 200 гр муки
- 100 гр сахара
- 60 мл молока
- 3 яйца (150 г)
- 10 гр разрыхлителя
- 200 гр сливочного масла (помадка)
- цедра одного лимона
- стручок ванили
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Для приготовления печенья "Мадлен" взбиваем размягченное сливочное масло (помадку) с сахаром, миксером или ручным венчиком в течение нескольких минут.
Шаг 2
Добавляем во взбитую посветлевшую масляную помадку яйца, теплое молоко и мед.
Шаг 3
Затем муку смешиваем с разрыхлителем, семенами ванили, цедрой лимона и солью.
Шаг 4
С помощью кондитерского мешка или ложки выкладываем тесто в форму "Мадлен"* и выпекаем при температуре 170°С от 8 до 20 минут. Если у вас силиконовые формы, то смазывать жиром их не нужно, так как в самом тесте большое содержание сливочного масла. При выпекании будьте внимательны, так как мед в выпечке, попадая в духовку, очень быстро окрасит ваши мадленки в золотистый цвет.
Классическая форма "Мадлен" сделана в виде створок раковины. Думаю, ничего страшного не произойдет, если вы приготовите это печенье в любой другой небольшой форме.
Шаг 5
Приятного аппетита!