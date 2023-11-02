Незначительная привычка на кухне заставит избавиться от конденсата на окнах

Конденсат на окнах в кухне может быть вызван разностью температур между теплым воздухом в помещении и холодным воздухом за окном. Когда теплый воздух встречается с холодным, он конденсируется, образуя капли воды.

Частое образование конденсата может привести к появлению плесени на оконных рамах и подоконнике. Чтобы этого избежать, нужно во время приготовления блюд взять за привычку ставить окно на проветривание, пишет Mirror.

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Если у вас старые окна, не имеющие форточки или не открывающиеся, вы можете установить на них термоизоляцию. Это поможет снизить разность температур между теплым воздухом в помещении и холодным воздухом за окном.

Также не стоит забывать включать вытяжку, которая будет впитывать пары из посуды, где готовятся блюда.

Так же вам всегда следует открывать окно после принятия душа или ванны и оставлять его открытым по крайней мере на 10 минут с закрытой дверью, чтобы вывести лишнюю влагу. Также желательно каждое утро протирать окна насухо от конденсата, чтобы избавиться от лишней влаги и предотвратить образование плесени.

Напомним, что некоторые комнатные растения могут быть хорошим естественным способом снизить уровень влаги в воздухе, создавая менее благоприятную среду для плесени.

Кстати, многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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