Ни в коем случае не сажайте их в саду: названы три дерева, которые могут притянуть молнию

Есть три вида деревьев, которые не рекомендуется сажать вблизи дома из-за их высокой способности притягивать молнию.

При выборе деревьев для вашего двора важно учитывать не только их эстетическую привлекательность или урожайность, но и возможные риски, которые они могут создать. Например, эксперты отмечают, что некоторые деревья имеют большую вероятность притягивать молнию, что может быть очень опасно. Об этом пишет ТСН.

Итак, какие это деревья:

Дуб – вероятно, самое электропроводящее дерево среди всех. Наши предки даже верили, что посадка дуба возле дома приносит несчастье, поскольку молнии чаще всего попадают именно в него.

Читайте также: Юрист рассказал, можно ли спилить ветки соседского дерева, если они растут над вашим участком

Тополь – еще одно довольно опасное дерево, которое притягивает молнии. Кроме того, его хрупкие и тонкие ветви могут вызвать пожар или электрический удар, если упадут на дом.

Сосна – дерево, уязвимое к электрическим разрядам. Если молния попадет в сосну, кора может разлететься на десятки метров, что создает дополнительную опасность для вашего дома и семьи.

По статистике, из каждых 100 ударов молнии 54 попадают в дуб, 24 – в тополь, а 6 – в сосну. Это заставляет задуматься, стоит ли иметь эти деревья на своем участке.

Зато липа и береза считаются более безопасными вариантами и могут стать прекрасным украшением любого сада.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие деревья следует посадить у дома для защиты от негатива.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !