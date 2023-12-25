Ни в коем случае не выбрасывайте: Что делать с кутью, которая осталась после Сочельника

Что сделать с оставшейся после Сочельника кутью

Кутья – это традиционное рождественское блюдо, символизирующее достаток, здоровье и единство семьи. Обычно ее готовят из пшеницы, меда, изюма и орехов.

После Сочельника часто остается кутья, которую невозможно съесть одномоментно. Что можно сделать с ним? Ответили в материале проекта Styler.

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Как правило, кутью нельзя выбрасывать. Она символизирует уважение к умершим родственникам, которые, по поверьям, на Сочельник приходят навестить живых. Поэтому кутью оставляют на ночь на столе, а на следующий день скармливают домашним животным. Считается, что это принесет здоровье и счастье.

Если у вас нет домашних животных, кутью можно отдать бездомным животным или птицам.

Сочельник, который не стоял всю ночь на столе, можно хранить в холодильнике до 5 дней. Однако лучше ее съесть через два дня, чтобы она не потеряла своих вкусовых качеств.

Если кутья осталась в достаточном количестве, ее можно использовать для приготовления других блюд. Например, кутью можно добавить в тесто для лепешек или пирожков.

Если во время приготовления углу крупа подгорела, ее можно выбросить. Это не будет считаться грехом, поскольку такая кутья непригодна для употребления.

Что касается остальных 11 блюд из Сочельника, то они не имеют такого сакрального значения, как кутья. Поэтому если они испортились, их можно просто выбросить.

Напомним, мы уже писали, как выбрать мак для кутьи, чтобы не был горьким.

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