Ни в коем случае не выбрасывайте: когда можно убирать зерно после посевания и что с ним делать

На Новый Год в Украине принято посевать – мальчики, или юноши с разным смешанным зерном (рожь, пшеницы, проса, гороха, ячменя) ходят по домам засевать и поздравлять с Новым годом.

Посевание зерном 1 января символизирует привлечение богатства, добра, здоровья. Во время посева говорят: "К счастью, на здоровье и на Новый Год, чтобы родило лучше, чем в прошлом году - рожь, пшеница и всякая пашница. Дай, Бог!", сообщает издание patriyarkhat.org.ua.

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Хозяева дома должны либо пригласить посевальщиков за стол, либо положить в их сумки деньги, или сладости или вкусности.

С давних времен было принято собирать зерно, которое разбрасывали посевщики. Часть оставляли на засев нивы, часть бросали курам – чтобы хорошо неслись и плодились.

Иногда еще оставляли зерно для коровы, когда отелится. А горох хранили до весны. Весной, когда вылупятся гусята, их закармливали этим горохом, чтобы большие росли.

"Зерно посевное должно съесть птица, потому что в яйце есть зародыш жизни, как и в зерне. В яйце птицы есть солнечная сила, которая хороша и благосклонна к человеку", – отмечается в сообщении.

Считается, что посев зерном приносит счастье в дом на весь год. Поэтому зерно нельзя выбрасывать, а нужно собрать и хранить до следующего года.

Зерно, которое было рассыпано посевальникам, имеет особую силу. Оно является символом плодородия и изобилия. Его можно скармливать скоту, чтобы он был здоровым и плодовитым. Также зерно можно использовать для проведения различных ритуалов, например, для снятия сглаза или для привлечения удачи.

Предлагаем узнать, когда в Украине колядуют, щедруют и посевают.

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