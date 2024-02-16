Никакой муки: повар раскрыл секрет 'идеального омлета', который будет сочным и очень нежным

Омлет – это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое отлично подходит для завтрака. Он является отличным источником белка, который необходим для роста и восстановления мышц.

Омлет легко переваривается, что делает его идеальным завтраком для людей с чувствительным желудком. Также он надолго дает ощущение сытости, что может помочь вам контролировать вес.

Это блюдо довольно универсальное, ведь омлет можно готовить с разными ингредиентами, что делает его очень разнообразным блюдом.

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Повар Александр Городник в своем Инстаграм заверил, что благодаря простому трюку омлет будет сочным и очень нежным.

Ингредиенты:

3 куриных яйца

30 мл молока (или сливок)

соль, перец

пармезан – посыпать сверху после приготовления

Как сделать идеальный омлет

Поставьте сковороду с антипригарным покрытием греться на средний огонь.

В миске смешайте яйца, молоко, щепотку перца и щепотку соли. Взбейте смесь венчиком.

На разогретую сковороду добавьте чуть-чуть сливочного масла и растопите, обмазывая маслом стенки сковородки – используйте силиконовую лопатку, чтобы не повредить сковороду.

Вливайте яично-молочную смесь и немного помешайте лопаткой. Как только яйца "схватятся", сразу переворачивать. Главное, говорит повар, не доготавливать омлет до конца и сразу переворачивать, а затем скручивать рулетиком. Сковороду выключите.

"Благодаря тому, что мы его до конца не готовили, он станет доходить уже на тарелке", — добавил Городник.

Когда омлет выложите на тарелку, присыпьте его тертым пармезаном. Приятного аппетита!

Напомним, мы уже писали, как сделать вкус омлета более интересным.

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