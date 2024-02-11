Никогда больше не будет сухой: Как правильно готовить свинину

Я правильно готовить свинину, чтобы мясо получилось сочным

Секреты сочного мяса: Хотите приготовить тающее во рту мясо? Не проблема! С этим рецептом справится даже начинающий кулинар.

Этот рецепт можно использовать для приготовления других видов мяса, например говядины или курицы. С этими советами вы всегда будете готовить тающее во рту мясо, рассказывает alin_withkitchen.

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Что вам понадобится:

650 г свиной вырезки

100 г сливочного масла

Соль, паприка, сухой чеснок и зелень по вкусу

Фольга

Как готовить:

Подготовьте мясо. Промойте вырезку и очистите от пленок. Сделайте ароматное масло. Смешайте мягкое сливочное масло с солью, специями и измельченной зеленью. Заверните мясо в фольгу. Выложите несколько слоев фольги, смажьте последний слой ароматным маслом. Уложите вырезку на фольгу и плотно заверните. Запекайте мясо. Разогрейте духовку до 210°C и запекайте мясо в течение 60 минут. Дайте мясу "отдохнуть". Извлеките мясо из духовки, но не разворачивайте фольгу. Дайте ему постоять 10-15 минут. Нарежьте и подавайте. Разверните фольгу, нарежьте мясо на ломтики и подавайте к столу.

Еще несколько советов для приготовления сочного мяса:

Не передерживайте мясо на огне.

Используйте мясной термометр, чтобы проверить готовность мяса.

Дайте мясу отдохнуть после приготовления.

Не режьте мясо сразу после того, как вынули его из духовки или из сковороды.

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