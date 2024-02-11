Никогда больше не будет сухой: Как правильно готовить свинину
Я правильно готовить свинину, чтобы мясо получилось сочным
Секреты сочного мяса: Хотите приготовить тающее во рту мясо? Не проблема! С этим рецептом справится даже начинающий кулинар.
Этот рецепт можно использовать для приготовления других видов мяса, например говядины или курицы. С этими советами вы всегда будете готовить тающее во рту мясо, рассказывает alin_withkitchen.
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Что вам понадобится:
- 650 г свиной вырезки
- 100 г сливочного масла
- Соль, паприка, сухой чеснок и зелень по вкусу
- Фольга
Как готовить:
- Подготовьте мясо. Промойте вырезку и очистите от пленок.
- Сделайте ароматное масло. Смешайте мягкое сливочное масло с солью, специями и измельченной зеленью.
- Заверните мясо в фольгу. Выложите несколько слоев фольги, смажьте последний слой ароматным маслом. Уложите вырезку на фольгу и плотно заверните.
- Запекайте мясо. Разогрейте духовку до 210°C и запекайте мясо в течение 60 минут.
- Дайте мясу "отдохнуть". Извлеките мясо из духовки, но не разворачивайте фольгу. Дайте ему постоять 10-15 минут.
- Нарежьте и подавайте. Разверните фольгу, нарежьте мясо на ломтики и подавайте к столу.
Еще несколько советов для приготовления сочного мяса:
- Не передерживайте мясо на огне.
- Используйте мясной термометр, чтобы проверить готовность мяса.
- Дайте мясу отдохнуть после приготовления.
- Не режьте мясо сразу после того, как вынули его из духовки или из сковороды.
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