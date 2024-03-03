Никогда не выбрасывайте старый хлеб: как приготовить хрустящие домашние сухарики (видео)
Вкусный перекус может быть полезным и экономным. Вредные магазинные снеки можно заменить нечто более полезное.
Попробуйте приготовить домашние сухарики по простому рецепту, который будет довольно экономным и вкусным. Им поделились на канале Simply-delicious в youtube.com.
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Ингредиенты:
- 1/2 буханки хлеба (белого или по вашему вкусу)
- 3 столовые ложки растительного масла
- чайная ложка копченой паприки
- чайная ложка сушеного чеснока
- Соль – по вкусу
Домашние сухарики с чесноком, как готовить:
Подготовьте хлеб, порежьте его на небольшие кусочки желанной формы. Если хотите, срежьте корочку. Разогрейте духовку до 170 градусов. Разместите подготовленные кусочки хлеба на пекарском пергаменте и подсушите в духовке в течение 5 минут.
В это время подготовьте заправку. Смешайте масло с копченой паприкой, сушеным чесноком и солью по своему вкусу. После подсушивания сухариков соедините их с заправкой и хорошо перемешайте. Поверните смесь на пекарский пергамент и готовьте в духовке еще в течение 15-20 минут при той же температуре.
По желанию сухарики можно просушить на сухой сковородке.
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