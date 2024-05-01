Ночью в небе над рядом областей Украины заметили загадочную зелено-синюю вспышку: что это было (видео)

1 мая 2024 года ночью жители нескольких областей Украины стали свидетелями космического явления – в небе пролетел метеор, оставляя за собой яркий зелено-голубой след.

Видео с этим событием появилось в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, как космическое тело быстро пронеслось по небу, вычеркивая в темноте четкий голубой хвост.

Метеор был виден в небе над Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областями. Свидетели описывают вспышку как очень яркую, настолько, что она освещала улицы и прилегающие территории. После этого метеор исчез так же быстро, как и появился.

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Происхождение и состав метеора пока неизвестны. Специалисты по астрономии планируют проанализировать доступные данные, чтобы определить его траекторию, размеры и возможный состав.

Метеоры – это небесные тела, попадающие в поле притяжения Земли и сгорающие в атмосфере. Большинство из них сгорают полностью, не причиняя вреда. Лишь некоторые, самые большие, могут достигнуть поверхности планеты в виде метеоритов.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля люди увидели сильную вспышку в небе. Местные жители также сообщают о звуках, напоминающих взрывы. Юрий Игнат прокомментировал эту странную вспышку над Киевом.

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