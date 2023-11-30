Ноги всегда будут в тепле: три способа утеплить обувь зимой

Многие не знают, как эффективно утеплить свою обувь, особенно когда в сапогах или ботинках становится холодно. Давайте рассмотрим действенные, а главное, бюджетные способы утепления, сообщает Ukr.Media.

В первую очередь важно выбирать качественную обувь с воздухопроницаемым слоем между ногой и подошвой, что обеспечит эффективный теплообмен. Также важно иметь шерстяную или меховую подкладку и толстую подошву, не менее 2 сантиметров.

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Во-вторых, утеплить обувь помогут специальные стельки из шерсти или меха, главное избегать давления от ботинка на ногу.

Также необходимо носить теплые шерстяные носки или колготки, а оптимальным вариантом будет использование термобелья для ног (термоноски).

Напомним, мы уже писали, как утеплить помещение перед зимой с помощью пенопласта.

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