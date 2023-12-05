Нормально ли то, что коты постоянно мяукают: что говорят эксперты

Кошки мяукают по многим причинам, от серьезных заболеваний до простого стремления к вниманию. Если ваша кошка мяукает чрезмерно, важно определить причину, чтобы вы могли правильно решить проблему.

Специалисты по webmd назвали основные причины, почему коты могут мяукать длительное время и надоедать своим шумом.

Отмечается, что мяуканье может являться признаком серьезного заболевания, такого как гиперфункция щитовидной железы, болезни почек или боль. Если вы заметили, что ваша кошка мяукает больше, чем обычно, или если мяуканье изменило тон или интенсивность, важно отвести ее к ветеринару для обследования.

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Поскольку кошки достаточно социальные животные, они требуют внимания и общения. Если ваша кошка мяукает, когда вы заняты или когда она одинока, это может быть ее способом привлечь ваше внимание. Чтобы уменьшить количество мяуканья, уделяйте своей кошке больше времени для игры, ласки и разговора.

Если ваша кошка мяукает вокруг кормушки или лоханки с водой, это может быть признаком того, что ей нужно есть или пить. Убедитесь, что кошка всегда имеет доступ к свежей пище и воде.

Специалисты отмечают, что некоторые кошки мяукают, когда их люди приходят домой или даже когда они просто встречают их в доме. Это нормальный способ для кошек выражать радость и возбуждение.

Однако если ваша кошка проводит слишком много времени в одиночестве, она может чувствовать себя одинокой и обеспокоенной. Чтобы помочь своей кошке чувствовать себя более комфортно, когда вас нет, оставьте ей игрушки, чтобы она могла играть, и позаботьтесь о том, чтобы она имела доступ к свежей воде и пище.

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Кошки могут мяукать и из-за стресса, вызванного новыми людьми, животными или ситуациями. Если вы заметили, что ваша кошка мяукает больше, чем обычно после изменения в ее жизни, попробуйте помочь ей адаптироваться. Вы можете сделать это, постепенно знакомив ее с новыми вещами или ситуациями, или предоставив ей безопасное место, где она может укрыться, когда она чувствует себя испуганной.

Ветеринары добавили, что с возрастом кошки могут страдать от когнитивной дисфункции, которая может привести к чрезмерному мяуканью. Если ваша кошка старше 10 лет и мяукает больше обычного, поговорите со своим ветеринаром о том, может ли это быть признаком когнитивной дисфункции.

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