Новое исследование опровергает музыкальную теорию Пифагора

Новое исследование, проведённое учеными из Кембриджского университета, Принстона и Института эмпирической эстетики Макса Планка, бросает вызов теории музыки древнегреческого философа Пифагора.

Пифагор утверждал, что "созвучие", приятное по звучанию сочетания нот в музыке, создается особым взаимодействием между простыми числами, пишет GreekReporter.

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Однако исследователи показали, что люди не предпочитают аккорды, полностью соответствующие пифагорейским соотношениям. Эти отношения теряют свою роль, когда люди слушают менее привычные западным музыкантам инструменты, такие как гонги и бонанги.

Исследователи создали онлайн-лабораторию, где более 4000 человек оценивали удовольствие аккордов.

Результаты показали, что люди предпочитают аккорды с небольшими отклонениями от пифагорейского соотношения.

"Существует много видов гармонии, и разные культуры развивали разные гармонические системы", - отметили исследователи.

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