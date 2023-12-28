Новогодний рецепт тающего во рту брауни: пошаговое приготовление

Если вы любите шоколад, то обязательно попробуйте этот рецепт брауни из маскарпоне. Этот десерт просто тает во рту и обладает невероятно насыщенным шоколадным вкусом.

Для нового года этот десерт станет незаменимым, ведь готовить его очень легко, пишет Garden Firenews.

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Необходимые ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 200 г

Маскарпоне – 100 г

Сахар – 200 г

Горький шоколад – 90 г

Мука – 65 г

Какао – 30 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Для шоколадного ганаша:

Сливки 33-35% – 110 мл

Горький шоколад – 100 г

Сливочное масло – 35 г

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Как готовить:

Растопите сливочное масло, выложите в емкость измельченный шоколад, около минуты грейте и перемешайте до получения однородной консистенции.

Снимите шоколад с огнем, всыпьте в них сахар, ванилин, соль, какао и тщательно перемешайте.

Поштучно добавьте яйца в тесто, помешивая венчиком или блендером. Затем добавьте маскарпоне и снова перемешайте. Туда же просейте муку, снова перемешайте тесто, чтобы в нем не осталось комочков.

Включите духовой шкаф на 160 градусов.

Форму размером 20х20 см нужно смазать растительным маслом, вылить в нее тесто и с помощью ложки или лопатки разровнять поверхность. Выпекать брауни около 40 мин. Помните, что лепешку важно не пересушить. Готовый корж нужно вытащить (он должен быть влажным) и охладить.

Для приготовления ганаша измельчите шоколад, доведите сливки с сахарной пудрой до кипения и сразу снимите с огня. Влейте в шоколад и оставьте на пару минут для растопки, аккуратно перемешайте венчиком. Добавьте сливочное масло и снова перемешайте.

Готовый ганаш нужно выложить на лепешку, распределить по поверхности и убрать брауни холодильник для застывания. Там брауни должен простоять от 2 до 12 часов.

Приятного аппетита!

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