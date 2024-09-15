Новый модный тренд разрывает соцсети: нужны платок и кепка

Кто бы мог подумать, что простой шарф и кепка могут стать самой популярной модной комбинацией года? Это неожиданное сочетание ошеломило мир моды, отчасти благодаря таким знаменитостям, как Гейли Бибер и Рианна.

Этот тренд впервые приобрел популярность весной 2024 года, когда Хейли Бибер заметили в шарфе и кепке. С тех пор социальные сети были пленены бесчисленными вариациями этого образа, поскольку энтузиасты моды экспериментируют с разными стилями и цветами, пишет nylon.com/fashion.

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Хейли Бибер в платке поверх кепки. Источник: Instagram/@justinbieber Хейли Бибер в платке поверх кепки. Источник: Instagram/@justinbieber

Но Бибер был не первым, кто попробовал эту тенденцию. Еще в 2017 году Рианна была сфотографирована в Нью-Йорке в подобном наряде, доказывая, что некоторые модные тенденции имеют возможность завершить свой круг.

От Runway до Street Style

Модные бренды высокого класса, такие как Versace и Fendi, также поддержали эту тенденцию, показывая модели на подиуме в шарфах и кепках. Это одобрение подиума помогло укрепить комбинированный шарф и кепку как законное модное заявление.

Як носити кепку і хустку. Источник: fashionnetwork.com Як носити кепку і хустку. Источник: fashionnetwork.com

Привлекательность этого направления состоит в его универсальности. Независимо от того, хотите ли вы создать повседневный, спортивный образ или что-то более резкое, есть способ создать шарф и шапку в соответствии с вашим стилем. Дуа Липа, например, была замечена в шарфе, завязанном на затылке для создания более богемной атмосферы.

Как носить кепку и платок Как носить кепку и платок

Как носить кепку и платок Как носить кепку и платок

Так почему же эта тенденция так популярна? Это соединение нескольких факторов. Во-первых, это практичный способ быть теплым и одновременно стильным. Во-вторых, это универсальный образ, который можно надевать сверху или вниз. И в третьих, это способ выразить свою индивидуальность и выделиться из толпы.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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