Новый тренд - 2024: стиль "электического дедушки"
В 2024 году набирает популярность новый стиль одежды, получивший название "электичный дедушка". Он характеризуется сочетанием несовместимого, а именно ретро, винтажа и современных элементов.
Об этомпишет Elle.ua.
Стиль "электический дедушка" не имеет жестких правил, но есть несколько основных признаков, позволяющих его узнать:
- Широкие брюки, такие как джинсы, чиносы или карго.
- Лоферы или другие классические туфли.
- Наручные часы могут быть как современными, так и ретро.
- Головные уборы, такие как кепки, шляпы или панамы.
- Изящные очки, такие как очки-кошки или усатые очки.
- Красочный трикотаж, например, вязаные кардиганы и жилеты, оверсайз-свитера с геометрическим узором.
- Твидовые пиджаки или другие классические пиджаки.
- Шорты, которые могут быть как однотонными, так и с узорами.
- Комфортные кроссовки, которые можно носить как в городе, так и на прогулке.
- Бейсбольные кепки или другие спортивные головные уборы.
- Джинсовые вещи, такие как джинсы, куртки или рубашки.
- Рубашки, как однотонные, так и с принтами.
- Яркие носки, которые могут стать ярким акцентом в вашем образе.
- Массивные галстуки, которые придадут стилю элегантности.
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Эти вещи должны быть вневременно, чтобы их можно было носить годами. Они должны быть сделаны из качественных материалов, чтобы не упустить свой вид.
Стиль "электический дедушка" – это возможность проявить свою индивидуальность и создать свой собственный образ. Он подойдет как мужчинам, так и женщинам всех возрастов.
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