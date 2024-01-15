Новый тренд - 2024: стиль 'электического дедушки'

В 2024 году набирает популярность новый стиль одежды, получивший название "электичный дедушка". Он характеризуется сочетанием несовместимого, а именно ретро, винтажа и современных элементов.

Об этомпишет Elle.ua.

Стиль "электический дедушка" не имеет жестких правил, но есть несколько основных признаков, позволяющих его узнать:

Широкие брюки, такие как джинсы, чиносы или карго.

Лоферы или другие классические туфли.

Наручные часы могут быть как современными, так и ретро.

Головные уборы, такие как кепки, шляпы или панамы.

Изящные очки, такие как очки-кошки или усатые очки.

Красочный трикотаж, например, вязаные кардиганы и жилеты, оверсайз-свитера с геометрическим узором.

Твидовые пиджаки или другие классические пиджаки.

Шорты, которые могут быть как однотонными, так и с узорами.

Комфортные кроссовки, которые можно носить как в городе, так и на прогулке.

Бейсбольные кепки или другие спортивные головные уборы.

Джинсовые вещи, такие как джинсы, куртки или рубашки.

Рубашки, как однотонные, так и с принтами.

Яркие носки, которые могут стать ярким акцентом в вашем образе.

Массивные галстуки, которые придадут стилю элегантности.

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Эти вещи должны быть вневременно, чтобы их можно было носить годами. Они должны быть сделаны из качественных материалов, чтобы не упустить свой вид.

Стиль "электический дедушка" – это возможность проявить свою индивидуальность и создать свой собственный образ. Он подойдет как мужчинам, так и женщинам всех возрастов.

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