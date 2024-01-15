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Новый тренд - 2024: стиль "электического дедушки"

Цихоцкая Мария

Новый тренд - 2024: стиль 'электического дедушки'

В 2024 году набирает популярность новый стиль одежды, получивший название "электичный дедушка". Он характеризуется сочетанием несовместимого, а именно ретро, винтажа и современных элементов.

Об этомпишет Elle.ua.

Стиль "электический дедушка" не имеет жестких правил, но есть несколько основных признаков, позволяющих его узнать:

  • Широкие брюки, такие как джинсы, чиносы или карго.
  • Лоферы или другие классические туфли.
  • Наручные часы могут быть как современными, так и ретро.
  • Головные уборы, такие как кепки, шляпы или панамы.
  • Изящные очки, такие как очки-кошки или усатые очки.
  • Красочный трикотаж, например, вязаные кардиганы и жилеты, оверсайз-свитера с геометрическим узором.
  • Твидовые пиджаки или другие классические пиджаки.
  • Шорты, которые могут быть как однотонными, так и с узорами.
  • Комфортные кроссовки, которые можно носить как в городе, так и на прогулке.
  • Бейсбольные кепки или другие спортивные головные уборы.
  • Джинсовые вещи, такие как джинсы, куртки или рубашки.
  • Рубашки, как однотонные, так и с принтами.
  • Яркие носки, которые могут стать ярким акцентом в вашем образе.
  • Массивные галстуки, которые придадут стилю элегантности.

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Эти вещи должны быть вневременно, чтобы их можно было носить годами. Они должны быть сделаны из качественных материалов, чтобы не упустить свой вид.

Стиль "электический дедушка" – это возможность проявить свою индивидуальность и создать свой собственный образ. Он подойдет как мужчинам, так и женщинам всех возрастов.

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