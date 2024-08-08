Новый тренд маникюра: модные эксперты показали, каким должно быть "эспрессо" на ногтях (видео)
Этой осенью в моду входят более насыщенные и глубокие цвета лака для ногтей, вдохновленные ароматным кофе. Речь идет об эспрессо-маникюре.
Этот тренд уже покорил сердца многих бьюти-блогеров и нейл-мастеров по всему миру, пишет shefinds.com. Бьюти-эксперты утверждают, что этот тренд будет на ногтях всех модниц.
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Что такое эспрессо-маникюр?
Эспрессо-маникюр – это ногти, окрашенные в насыщенные темные оттенки, напоминающие ароматный кофе. Это могут быть как глубокие коричневые тона, так и цвета с лёгким оттенком молочной пенки. Такой маникюр смотрится стильно и элегантно, идеально подойдет для осеннего сезона.
Почему именно эспрессо?
По словам экспертов, переход к более темным оттенкам в маникюре связан с желанием создать уютную и теплую атмосферу осени. Кофе – это напиток, который согревает нас в холодное время года, поэтому его цвета ассоциируются с комфортом и уютом. Кроме того, темные оттенки визуально удлиняют ногти и придают рукам ухоженный вид.
Как сделать эспрессо-маникюр?
Создать эспрессо-маникюр в домашних условиях несложно. Вам понадобится:
- Базовое покрытие
- Цветной лак оттенка эспрессо
- Топ покрытие
- Светодиодная лампа (если вы используете гель-лак)
Тщательно подготовьте ногти: сделайте маникюр, отполируйте ногтевую пластину. Нанесите базовое покрытие и просушите его под лампой (если используете гель-лак). Нанесите два слоя цветного лака, просушив каждый слой в лампе. Завершите маникюр топовым покрытием.
Напомним, мы уже писали о 7 признаках маникюра в стиле "old money".
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