Новый вкус традиционного соуса: рецепт песто с рукколой

Соус песто – это не просто вкусная добавка к макаронам, а настоящая классика итальянской кухни. Его можно использовать как основу для супа, маринад для мяса, пасту для сэндвичей или соус для закусок. Традиционный рецепт песто подразумевает использование базилика, но почему бы не поэкспериментировать и не приготовить его из руколы? Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 4 порции):

150 г рукколы

70 г грецких орехов

1 зубчик чеснока

100 мл оливкового масла

50 г пармезана

1 ст. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Читайте также: Как предотвратить треск кулича во время выпечки

Инструкция:

Натрите пармезан на терке. Очистите чеснок и выдавите его через пресс. Промойте руколу под холодной водой и добавьте ее в блендер. Добавьте к рукаме пармезан, чеснок, лимонный сок, оливковое масло и грецкие орехи. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Добавьте соль и перец по вкусу.

Советы:

Для более насыщенного вкуса используйте обжаренные грецкие орехи.

Если у вас нет блендера, вы можете измельчить ингредиенты в кухонном комбайне или с помощью ступы и пестика.

Храните песто в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней.

Советуем также обратить внимание на рецепт шпината в сливочном соусе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!