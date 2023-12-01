Нужен кусочек хлеба: как быстро и качественно очистить мясорубку от жира

Мясорубка – незаменимый ассистент на кухне. Но после использования часто возникает проблема: как быстро и эффективно почистить ее от жира и застрявших в решетке кусочков продуктов.

Простое мытье вручную под краном может быть недостаточным, но есть способы, которые помогут вам справиться с загрязненным кухонным гаджетом. Специалисты MoYo назвали несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам быстро и без проблем очистить мясорубку.

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Как почистить мясорубку от жира хлебом или картофелем

Один из самых простых и действенных способов – использовать хлеб или картофель. Хлебная мякоть прекрасно впитает жир, а картофель поможет вытолкнуть намотавшееся на шнек жилы.

Чтобы почистить мясорубку хлебом, нужно отрезать кусок хлеба и пропустить его через прибор. Повторите процедуру несколько раз, пока мясорубка не станет чистой.

Чтобы почистить мясорубку картофелем, нужно взять очищенную картофелину, порезать на кусочки и перекрутить.

Как очистить решетку мясорубки

Попробуйте использовать спичку, потому что зубочистку. Надо просто проткнуть дырочки диска и вытолкнуть остатки мяса.

Старая зубная щетка с жестким ворсом также поможет отчистить решетку от остатков фарша.

Лук или картофель: пропустите через мясорубку очищенную и вымытую луковицу или картофелину: они протолкнут остатки фарша через решетку. После этого мыть ее будет проще.

Эти простые советы помогут быстро и эффективно почистить мясорубку и продлить срок ее службы.

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