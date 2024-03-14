Нужен ли котам сухой корм и какая его дневная норма: что говорят ветеринары
Многие владельцы кошек стремятся разнообразить рацион своих пушистых друзей, предлагая им не только сухой, но и влажный корм. Выбор между двумя типами пищи может быть сложным, ведь каждый из них имеет свои особенности.
Смешанная еда, которая сочетает в себе влажный и сухой корм, может стать отличным решением, что позволит вашей кошке получить все необходимые ей питательные вещества и сохранить здоровье, сообщает специализированное издание josera.com.
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Преимущества и недостатки влажного и сухого корма:
Влажный корм:
- Высокое влагосодержание (60-85%), что благоприятно для здоровья мочевыводящих путей.
- Приятный вкус и аромат, что делает его более привлекательным для кошек.
- Легко усваивается.
- Обогащает рацион кошки водой.
- Меньше концентрированный, поэтому кошка ест его больше.
- Скорее портится.
- Может привести к образованию зубного камня.
Сухой корм:
- Высокая концентрация питательных веществ.
- Сохраняется в течение длительного времени.
- Помогает чистить зубы и поддерживать гигиену полости рта.
- Удобен в использовании.
- Низкое содержание влаги, что может привести к проблемам с мочевыводящими путями.
- Менее привлекателен для кошек из-за низкой влажности.
- Может быть трудным для переваривания.
Смешанная еда для кошек
Смешанная еда сочетает в себе преимущества влажного и сухого корма, позволяя вашей кошке получать все необходимое. Вот несколько советов по смешанному кормлению:
Соотношение влажного и сухого корма: 2/3 влажного и 1/3 сухого корма – общее правило. Количество может варьироваться в зависимости от возраста, веса, уровня активности и потребностей кошки.
Как правильно кормить кошек сухим кормом и сколько сухого корма должен есть кот
Сухой корм – это удобный и сбалансированный вариант питания для кошек. Он содержит все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, необходимые для здоровья вашего питомца.
Вот несколько советов по правильному кормлению кошек сухим кормом:
- Выбирайте качественный корм. Ищите корм, содержащий высокий процент белка (не менее 30%) и низкий процент углеводов. Также важно, чтобы корм не содержал искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.
- Следуйте инструкциям на упаковке корма. На упаковке обычно указывается рекомендованная дневная норма корма для вашего кота. Эта норма может варьироваться в зависимости от возраста, веса, уровня активности и состояния здоровья кота.
- Кормите кота 2-3 раза в день. Взрослые кошки могут есть 2 раза в день, а котята – 3 раза в день.
- Оставляйте миску с водой всегда доступной. Сухой корм содержит мало влаги, поэтому важно, чтобы ваш кот всегда имел доступ к свежей воде.
- Следите за весом и общим состоянием здоровья вашего кота. Если ваш кот ест рекомендованную суточную норму корма, но при этом теряет или набирает вес, вам следует обратиться к ветеринару.
Сколько сухого корма есть кот?
Количество сухого корма, которое должно есть кот, зависит от нескольких факторов, таких как:
- Возраст: Котята нуждаются больше пищи на единицу веса, чем взрослые коты.
- Вес: Более тяжелым котам нужно больше пищи, чем легким котам.
- Уровень активности: Кошки, ведущие активный образ жизни, требуют больше пищи, чем мало двигающиеся коты.
- Состояние здоровья: Кошки с определенными заболеваниями могут нуждаться в специальной диете.
Вот общие рекомендации по суточной норме сухого корма для кошек:
Котята (до 6 месяцев): 30-40 г корма на 1 кг веса.
Взрослые кошки (6-10 лет): 30-40 г корма на 1 кг веса.
Пожилые кошки (10 лет и старше): 25-30 г корма на 1 кг веса.
Важно помнить, что это только общие рекомендации. Лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы определить оптимальную суточную норму сухого корма для вашего кота.
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