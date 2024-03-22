Нужна игла и бутылка из-под корвалола: ножницы будут острыми как бритва

Чтобы обеспечить длительное служение ножниц и избежать необходимости постоянной замены, важно правильно ухаживать за ними и сохранять их остроту. Однако для этого необязательно обращаться к профессионалам.

Есть простые и креативные способы, которые дозволят сохранить остроту лезвий, используя доступные средства. Один из таких методов – использование тонкой иглы.

Просто поднесите иглу к краю лезвия ножниц, словно "открывая" их, повторяя эту операцию 6-7 раз. Таким образом, ножницы начнут резать лучше, чем после заточки.

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Другой эффективный способ - использование стеклянной бутылки от лекарства, например, от корвалола или йода. Просто поднесите ножницы к шейке бутылки и, подобно игле, "открывайте" их. После 6-7 повторений лезвия снова станут острыми.

Эти методы занимают всего несколько секунд, но если ножницы очень затупились и не режут бумагу, может потребоваться более серьезная заточка с использованием мелкозернистой наждачной бумаги. Проведите режущей кромкой ножниц несколько раз по ровной поверхности, например по стеклу, чтобы восстановить остроту лезвий.

Эти способы подходят как для канцелярских, так и для кухонных ножниц.

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Поэтому, используя эти простые и эффективные методы ухода, вы сможете продолжить длительное и надежное использование ножниц, обеспечивая им длительную остроту и эффективность.

Напомним, UAportal сообщал, как быстро наточить кухонные ножи разными способами.

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