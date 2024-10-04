Нужна микроволновка: вкусное и полезное варенье из груш без сахара

Любители вкусных и полезных десертов оценят этот рецепт варенья из груш без добавления сахара. Готовится он очень просто и быстро в микроволновке, а результат превзойдет все ожидания.

Такое варенье идеально подходит для тех, кто следит за фигурой или имеет диабет. Она сохраняет все полезные свойства фруктов и имеет низкий гликемический индекс. Кроме того, отсутствие сахара позволяет в полной мере насладиться натуральным вкусом груш, пишет издание Przyslij przepis.

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Грушевое варенье. Источник: przyslijprzepis.pl Грушевое варенье. Источник: przyslijprzepis.pl

Что нам понадобится:

Спелые груши – 400 граммов

Спелый персик – 400 граммов

Приготовление:

Фрукты тщательно промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Удаляем косточку из персика и сердцевину из груш. Груши очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кусочками. С помощью блендера или мясорубки превращаем фрукты в однородное пюре. Переводим фруктовое пюре в термостойкую миску и ставим в микроволновку. Устанавливаем максимальную мощность и готовим 20 минут. Каждые 5 минут перемешиваем содержимое лоханки. Уменьшаем мощность микроволновки до 60-80% и варим еще 30 минут. За это время варенье должно загустеть. Готовность варенья проверяем с помощью блюдца. Если капля варенья не растекается, а сохраняет форму, значит оно готово.

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