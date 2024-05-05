Нужна пищевая пленка: необычный способ избавиться от засорения в унитазе

Засоренный унитаз – это неприятная ситуация, с которой может столкнуться каждый. Смыв воду, вы ожидаете, что все исчезнет, но вместо этого вода поднимается в чашу, сигнализируя о проблемах с трубами.

Не стоит впадать в панику, ведь есть простые и доступные способы прочистить унитаз без вызова сантехника. Существует много причин засорения унитаза: забитое вентиляционное отверстие, неправильная установка или смыв, поврежденные трубы, слишком много застрявшей в трубах бумаги, образование известкового налета.

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Как прочистить унитаз с помощью пищевой пленки

Этот способ может показаться странноватым, но он вправду работает. Вам понадобится только пищевая плёнка.

Накройте чашу унитаза двумя или тремя слоями пищевой пленки, плотно прижав ее к краям, чтобы не оставался воздух. Смойте воду. Пленка начнет набухать под давлением воды. Аккуратно нажмите на нее руками. Создаваемое давление поможет прочистить засор. Снимите пленку и выбросьте ее. Ваш унитаз должен быть снова чист и готов к использованию.

Альтернативные методы устранения засора в унитазе:

Моющее средство: налейте пол стакана жидкого моющего средства в чашу унитаза. Благодаря своей скользкой консистенции моющее средство поможет смыть засор.

Кипяток: залейте в чашу унитаза кипяток. Это сродни методу очистки раковин, и кипяток может быть эффективным для прочистки засорения, особенно если его использовать после моющего средства.

Пищевая сода и уксус: засыпте в чашу унитаза стакан пищевой соды, а затем добавьте стакан белого уксуса. Эта смесь образует пену, которая может растворить засор.

Если засор не удается прочистить с помощью этих методов, возможно, вам действительно понадобится сантехника.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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