Нужна туалетная бумага: садовница поделилась секретом борьбы с сухой травой

Женщина раскрыла простой лайфхак, который помогает быстро оживить сухую траву на газоне всего за три дня, используя всего лишь туалетную бумагу, воду и семена травы. Этот метод уже стал вирусным в социальных сетях и получил множество положительных отзывов.

По словам эксперта по садоводству Рики Тайса, для восстановления мертвых участков газона достаточно смочить туалетную бумагу водой, смешать ее с большим количеством семян травы, а затем нанести полученную кашицу на пораженные участки, пишет Express.

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Через пару дней на этих местах начинает появляться новая зеленая трава, а уже через пять дней участок полностью покрывается свежей растительностью.

Этот метод удивил многих поклонников садоводства. Один из пользователей отметил, что туалетная бумага идеально удерживает влагу, обеспечивая идеальные условия для прорастания семян. Другие поделились своими опытами, отметив, что техника работает не только с туалетной бумагой, но и с хлопком.

Таким образом, простой и доступный способ оживить газон получил массовую поддержку среди пользователей сети. Те, кто уже пробовал этот метод, отмечают его эффективность и скорость действия.

Ранее садоводы назвали главную ошибку, из-за которой летом газон становится лысым и рыжим.

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