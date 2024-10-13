Нужно ли белить деревья осенью: что говорят садоводы

Побелка деревьев – важный элемент ухода за садом, который помогает защитить плодовые насаждения от воздействия погодных условий и вредителей. Благодаря регулярной обработке стволов деревья становятся более устойчивыми к морозам, перегреву, а также заражения грибковыми и бактериальными инфекциями.

Кроме того, побеленные деревья выглядят аккуратнее, что добавляет эстетики саду. Побелка выполняет несколько важных функций: защищает деревья от резких температурных перепадов, которые могут повредить кору, предотвращает солнечные ожоги и защищает от вредителей, которые могут зимовать в коре. Особенно это касается обойных деревьев, у которых крона формируется горизонтально и более уязвимы к перегреву, говорят эксперты АгроВин.

Когда белить деревья?

Побелку рекомендуют проводить два раза в год: осенью и весной. Если вы хотите выбрать один сезон, то осенняя побелка является приоритетной, поскольку именно она обеспечивает максимальную защиту от зимних повреждений. Весеннюю побелку следует делать как можно раньше, как только сойдет снег, чтобы защитить деревья от резких температурных колебаний.

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Как правильно белить деревья?

Начинать работу нужно с подготовки ствола: зачистить кору от мха и лишайника, устранить старые повреждения и трещины, а затем замазать их садовым варом. Побелка должна наноситься в два слоя: первый слой должен высохнуть, прежде чем накладывать второй. Белить следует не только ствол, но и часть скелетных ветвей, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Чем белить деревья?

Для побелки используют различные материалы: традиционную известь, мел или специальную садовую краску. Наиболее распространена гашеная известь, которая хорошо отражает солнечный свет и уничтожает микробы. Однако его недостатком является быстрое смывание после дождя. Мел, в отличие от извести, менее агрессивен к молодым деревьям, но также недостаточно устойчив к осадкам.

Побелка деревьев является важной процедурой, обеспечивающей здоровый рост сада и защиту растений от множества угроз. Лучшим решением для обработки деревьев является использование садовой краски, которая дольше сохраняет свои защитные свойства и лучше справляется с воздействием осадков и вредителей.

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