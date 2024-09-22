Нужно ли обрезать малину осенью и к чему это может привести

Наилучший период для подрезки малины обычно приходится на начало весны. Однако означает ли это, что осенью можно пренебречь этой важной задачей?

Малиновый кустарник, известный своими вкусными ягодами и целебными свойствами, можно найти почти в каждом саду. Однако не все садоводы-любители осведомлены о том, как и когда правильно обрезать это растение, как сообщает " Аптека садовода ".

Стоит ли обрезать малину осенью?

Регулярная и своевременная обрезка малины является ключевым фактором для получения щедрого урожая, поэтому пренебрегать этой процедурой осенью не стоит.

Жизненный цикл малинового куста предполагает, что в течение одного лета произрастает побег, а в следующем году на нем появляются ягоды. Этот процесс повторяется, поэтому плоды обнаруживаются только на двух- и трехлетних ветвях, причем на последних их будет совсем немного.

Удаление лишних ветвей необходимо производить осенью или в начале весны. Не стоит жалеть – избавляйтесь от всех побегов, которые уже плодоносили. Их легко узнать по более темному цвету и шелушению коры.

Такие ветви следует срезать у самой земли, чтобы предотвратить проникновение вредителей в пеньки.

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Как правильно обрезать малину осенью

Осеннюю обрезку малины лучше проводить как можно раньше. Ее также можно осуществлять после завершения сокодвижения, что позволит проредить слишком густую молодую поросль. Старайтесь оставлять между стеблями расстояние не менее 50 см.

Обрезанные ветки следует удалить за пределы участка. Кстати, их можно сжечь, а пепел использовать как удобрение для тех же малиновых кустов. Не забудьте также провести осенний опрыскивание против вредителей и болезней.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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