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Нужно ли поливать сад и огород осенью: дачники дали советы

Цихоцкая Мария

Нужно ли поливать сад и огород осенью: дачники дали советы
С приходом осени многие ошибочно полагают, что можно прекратить полив

Сентябрь часто радует нас теплой погодой, и многие овощеводы все еще собирают урожай помидоров, перца и других овощей. Однако с приходом осени многие ошибочно полагают, что можно прекратить полив. Рассмотрим, почему важно продолжать орошение осенью и как это делать правильно. Об этом пишет Униан.

Почему это важно

  1. Многие овощи все еще растут и созревают
  2. Сентябрь может быть засушливым
  3. Молодые растения нуждаются в влаге для развития корневой системы

Что поливать

  • Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, кабачки
  • Зелень
  • Морковь и свекла (прекращают за 1-2 недели до сбора урожая)

Как часто поливать

  • 1-2 раза в неделю, в зависимости от:
    • Состояния растений
    • Влажность почвы
    • погодных условий

Особенности осеннего полива

  • Умереннее, чем летом
  • В холодную погоду поливают утром
  • Вода должна быть теплее воздуха
  • Норму полива уменьшают, но не прекращают полностью

Важность осеннего полива деревьев

  • Помогает растениям лучше перенести зиму
  • Предотвращает высушивание и обледенение
  • Защищает от солнечных ожогов весной

Как определить необходимость полива

  1. Выкопайте ямку глубиной 30-50 см между деревьями.
  2. Возьмите горсть земли и сформируйте комок
  3. Положите комок на бумагу и оцените след:
    • Влажный след – полив не нужен
    • Нет следа, но комок влажный – уменьшенный полив
    • Комок рассыпается - полноценный полив

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Нормы полива для деревьев

  • 1-2 года: около 4 ведер воды
  • 5-6 лет: 6-7 ведер воды
  • 10 лет и старше: до 10 ведер

Когда прекращать полив

  • Обычно в октябре-ноябре
  • После опадания листья
  • При температуре воздуха 2-3°С

Важные замечания

  • Не переусердствуйте с поливом - чрезмерная влажность может повредить растениям
  • Ранний полив может спровоцировать рост побегов, что ухудшит зимостойкость.
  • Адаптируйте полив к конкретным условиям вашего сада и огорода

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить поздний урожай и подготовить ваш сад и огород к зимнему периоду, обеспечив здоровье и продуктивность растений в следующем сезоне.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники.

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