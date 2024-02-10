Нужно ли сливать воду из бойлера и как часто это делать: ответ удивит

Владельцы водонагревателей мечтают об одном: долгой и бесперебойной работе прибора. И, кроме соблюдения инструкций по эксплуатации, им на помощь приходит простая, но действенная процедура – слив воды. Регулярное освобождение бойлера от воды несет в себе ряд преимуществ.

Об этом пишет Телеграф.

Почему стоит сливать воду из бойлера:

Продлевает срок службы. Накапливающаяся накипь и осадок губительно влияют на работу прибора. Слив воды минимизирует их образование, тем самым продлевая жизнь бойлера.

Накапливающаяся накипь и осадок губительно влияют на работу прибора. Слив воды минимизирует их образование, тем самым продлевая жизнь бойлера. Повышает эффективность. Накипь существенно снижает теплообмен, что приводит к увеличению энергопотребления. Слив воды и очистка бойлера делают его работу более экономной.

Накипь существенно снижает теплообмен, что приводит к увеличению энергопотребления. Слив воды и очистка бойлера делают его работу более экономной. Предотвращает поломки. Накопление осадка может привести к протеканию, повреждению тенов и другим неприятным последствиям. Регулярный слив воды минимизирует риск таких проблем.

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Как часто это делать?

Специалисты рекомендуют сливать и промывать водонагреватель как минимум один раз в год. Однако частота может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

Интенсивность использования. Чем чаще используется бойлер, тем быстрее в нем скапливается осадок.

Чем чаще используется бойлер, тем быстрее в нем скапливается осадок. Объем бака. Чем он больше, тем больше осадка может в нем накапливаться.

Жесткость воды. В районах с жесткой водой рекомендуется сливать и промывать бойлер каждые 4-6 месяцев.

В районах с жесткой водой рекомендуется сливать и промывать бойлер каждые 4-6 месяцев. Возраст бойлера. Со временем потребность в очищении становится чаще.

Признаки, говорящие о срочной потребности очищения:

Ржавая вода из крана.

Необычные звуки: хлопки, грохот, стук (могут быть вызваны накоплением осадка).

хлопки, грохот, стук (могут быть вызваны накоплением осадка). Непостоянная температура воды: вода не нагревается до нужного уровня или нагревается неравномерно.

Увеличение времени нагрева воды.

Протекание.

Снижение напора воды.

Сливать воду из бойлера – не сложно!

Это не требует специальных знаний или навыков. Следуя инструкциям по эксплуатации вашего водонагревателя, вы легко сможете провести эту процедуру.

Напомним, мы уже писали, стоит ли выключать бойлер, когда вы не дома.

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