Нужно ли смазывать формы для куличей перед выпечкой: советы хозяек
С давних времен пасха считается главным блюдом пасхального стола. Ее приготовление – это не только кулинарный процесс, но и особый ритуал, объединяющий семьи.
Сегодня все чаще хозяйки выбирают для выпечки ремней не классические металлические формы, а удобные и практичные бумажные. Но действительно ли они так хороши, как кажутся на первый взгляд? Об этом пишет РБК.
Бумажные формы для паски:
Достоинства:
- не нуждаются в смазке;
- готовый кулич не нужно вынимать из формы;
- экономят время и силы;
- имеют эстетический вид, поэтому кулич можно подавать прямо в форме.
Недостатки:
- не подходят для многократного использования;
- могут подгореть при слишком высокой температуре;
- не всегда доступны в магазинах.
Металлические формы для паски:
Достоинства:
- прочные и долговечные;
- обеспечивают равномерное пропекание;
- многоразовые;
- доступны в разных размерах и формах.
Недостатки:
- требуют смазки перед выпеканием;
- к готовому пояску может прилипать;
- не такие эстетические, как бумажные.
Советы по использованию форм для паски:
Бумажные формы:
- перед использованием слегка сомните форму, чтобы она лучше держала форму;
- заполняйте тестом на 2/3;
- выпекайте при температуре не выше 190°C;
- после выпечки дайте пасхе немного остыть в форме.
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Металлические формы:
- перед выпеканием смажьте форму сливочным маслом или растительным маслом;
- можно также застелить дно формы пергаментом;
- заполняйте тестом на 2/3;
- выпекайте при температуре, указанной в рецепте;
- чтобы достать готовый кулич из формы, проведите ножом по краю, а затем переверните форму на решетку.
Какие формы выбрать – зависит от ваших потребностей и предпочтений. Бумажные формы – это удобный и быстрый вариант, идеально подходящий для тех, кто не хочет тратить много времени на выпечку. Металлические формы – это более универсальный вариант, который прослужит вам много лет.
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