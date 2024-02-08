Нужно сделать только один шаг, чтобы орхидеи снова зацвели

Орхидеи даже при тщательном уходе могут долгое время не выпускать новые стрелы с бутонами. Это может быть связано с недостаточным освещением и неправильным поливом.

Чтобы орхидея цвела круглый год, за ней нужно правильно ухаживать, в частности, обеспечьте много света, но не прямых солнечных лучей. Лучше всего разместить их на восточном или западном окне. В зимнее время может потребоваться дополнительное освещение фитолампы.

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Орхидеи не любят излишнего полива. Их нужно поливать только тогда, когда субстрат полностью просохнет. Для полива используйте мягкую, отстоявшуюся воду комнатной температуры. Не оставляйте воду в поддоне.

Эти изысканные цветы нуждаются в высокой влажности воздуха. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха или разместить орхидею на поддоне с влажной галькой. Также можно регулярно опрыскивать орхидею водой.

Специалисты из комнатных растений в комментарии Express заметили, что орхидеи, длительно не цвели, снова расцветают благодаря простому трюку. Выяснилось, что орхидеи требуется изменение температуры, чтобы она начала цвести.

Вот несколько советов, которые помогут вам заставить орхидеи цвести.

Изменение температуры: Орхидеи нуждаются в периоде охлаждения, чтобы стимулировать цветение. Вы можете вынести их на улицу на несколько дней, где температура будет ниже, чем в помещении.

Освещение: Дополнительное освещение для роста может помочь орхидеям цвести.

Подкормка: Используйте специальное удобрение для орхидей во время активного роста.

Полив: Правильный полив также важен для цветения. Поливайте орхидеи методом погружения, когда субстрат полностью просохнет.

Благодаря этим простым советам ваши орхидеи снова расцветут и будут радовать вас своей красотой в течение многих лет.

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