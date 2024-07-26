Нужны шуруповерт и прищепка: как самостоятельно за 5 мин сделать мощный повербанк (видео)

Блэкауты вынуждают нас искать нестандартные решения. И одним из таких может стать обычный аккумулятор от шуруповерта.

Аккумулятор от строительного инструмента может пригодиться как мощный Power Bank для зарядки смартфонов и других гаджетов при отключении электроэнергии. Оказывается, все достаточно просто, убеждает автор видеоблога на YouTube AllDIYtop.

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Это легко сделать: достаточно подключить к выводу аккумулятора автомобильное зарядное USB-устройство, соблюдая полярность. Для быстрого соединения можно использовать обычную прищепку с медной проволокой.

Этот метод подходит для 12-вольтовых аккумуляторов. Если же напряжение выше, потребуется конвертер DC-DC. После использования аккумулятор можно зарядить штатным зарядным устройством.

Преимущества использования аккумулятора от шуруповерта

Многие люди имеют аккумуляторные инструменты на дому. Подключение не требует специальных навыков или сложного оборудования. Благодаря этому устройству можно заряжать разные устройства, от смартфонов до планшетов.

Подготовьте материалы: аккумулятор от шуруповерта, автомобильное зарядное USB-устройство, прищепка с медными проводами. Подсоедините провода к выводам аккумулятора, соблюдая полярность. Для быстрого соединения проводов с контактами аккумулятора используйте прищепку. Затем подключите автомобильное зарядное устройство к аккумулятору через прищепку.

Если аккумулятор имеет напряжение более 12 В, используйте конвертер DC-DC для безопасного снижения напряжения. После использования не забывайте зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства.

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