Нужны только салфетка и белок: как быстро создать оригинальные крашенки на Пасху (видео)

Светлый праздник Пасхи уже приближается, а это значит, что пора готовить праздничные блюда и украшения. Декупаж яиц – это отличный способ сделать ваш праздничный стол еще более ярким и оригинальным.

Делимся простым и безопасным методом декупажа яиц с помощью яичного белка. Это позволит вам создать красивые и оригинальные пасхальные яйца без особого труда.

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Что вам понадобится:

Вареные куриные яйца

Белок из яйца

Салфетки для декупажа с соответствующим узором

Мягкие кисточки

Втулки из-под бумажных полотенец или туалетной бумаги (будем использоваться как подставки)

Ножницы

Как сделать декупаж яиц:

Разбейте сырое яйцо, отделите белок от желтка. Белок вылейте в тарелку. Из салфетки для декупажа вырежьте нравящиеся вам узоры. Лучше всего подходят небольшие узоры на белом фоне.

Отделите два лишних бумажных слоя из декорированной салфетки, вам понадобится только третий, самый высокий слой, с рисунком. Примерьте вырезанный узор на яйцо.

Положите вареное яйцо на втулку. Окуните кисть в яичный белок и проклейте им поверхность салфетки. Аккуратно разгладьте салфетку, чтобы удалить пузырьки воздуха. Дайте яйцу высохнуть.

Повторите шаги 5-7 с другими узорами, если хотите. Ваш декупаж на яйцах готов!

Вы можете использовать белок одного сырого яйца для нескольких яиц. Если вы хотите, чтобы узор был более ярким, нанесите несколько слоев салфетки. Для создания уникальных и оригинальных украшений можно использовать различные цвета и узоры салфеток.

Декупаж яиц – это отличный способ привлечь к творческому процессу детей. С таким простым и безопасным способом декупажа вы сможете легко создать красивые и праздничные украшения для вашего Пасхального стола.

Предлагаем узнать, в какие цвета нельзя красить яйца на Пасху.

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