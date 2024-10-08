Нюд и футуризм: какой маникюр покорил сердца модниц этого сезона

Уход за ногтями – это не просто косметическая процедура, а настоящее искусство самовыражения и стильный штрих, дополняющий любой образ. В 2024 году тенденции нейл-арта поражают своим разнообразием: от ярких красок до изысканных фактур. Рассмотрим самые интересные идеи, которые помогут создать неповторимый look. Об этом пишет Радиотрек.

Красочные акценты

Эта техника идеально подойдёт для любителей экспериментов. Сочетайте разные оттенки на каждом ногте, создавая настоящий калейдоскоп на ваших руках. Можно взять за основу два-три цвета и играть с геометрией – треугольники, ромбы или абстрактные формы.

Стильный маникюр – 2024. Источник: Instagram Стильный маникюр – 2024. Источник: Instagram

Натуральная эстетика

Тренд на естественность не теряет своей актуальности. Тона, максимально приближенные к естественному цвету ногтевой пластины, с легким сиянием или матовым эффектом, создадут эффект ухоженности и свежести. Такой маникюр универсален и подходит для любой ситуации.

Стильный маникюр – 2024. Источник: Instagram Стильный маникюр – 2024. Источник: Instagram

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Игра с текстурами

Эта техника – настоящий фаворит среди модниц. Она предполагает сочетание разных фактур и оттенков на одном ногте. Например, можно комбинировать глянцевое и матовое покрытие, добавляя декоративные элементы типа страз или металлизированных полосок.

Стильный маникюр – 2024. Источник: Instagram Стильный маникюр – 2024. Источник: Instagram

Металлический блеск

Металлизированные детали, такие как фольга или лак с эффектом металла, придадут вашему маникюру изысканность и футуристичность. Попытайтесь сделать акцент на одном ногте или же оформите весь маникюр в металлическом стиле – вы непременно привлечете внимание окружающих.

Стильный маникюр – 2024. Источник: Instagram Стильный маникюр – 2024. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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