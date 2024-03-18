О чем сигнализирует организм, когда хочется сладкого

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На сладенькое потянуло?

⠀Бывает, что зимой мы особенно налегаем на вредную еду. Пациентки жалуются на то, что им больше хочется кремовых тортов, сладких творожков, бургеров. Такое желание не возникает просто так: это всегда биохимический запрос организма на поставку необходимого продовольствия. В данном случае, скорее всего это сигнал о том, что организму не хватает Витамина Д.

⠀Очень важно слушать свое тело, но если вам хочется колбасы, то это вовсе не недостаток колбасы в организме, а недостаток жиров. Включите в свой рацион полезные жиры: авокадо, жирную рыбу, правильные масла (например, оливковое, тыквенное, кунжутное).

Витамин Д не является витамином в классическом понимании, это гормоноподобное вещество. Его недостаток может стать причиной гормонального сбоя. Витамин Д также отвечает за метаболизм кальция и фосфора, соответственно от этого показателя зависит состояние наших волос, ногтей и костей. Частые головные боли, апатия, сонливость, повышенная нервозность, ухудшение памяти - симптомы дефицита Витамина Д.

⠀Его выработка в организме зависит от солнечного света, и зимой, естественно, его в коже мало. Кстати, исследования показывают, что даже у жителей солнечной Калифорнии наблюдается дефицит Витамина Д. Поэтому в холода особенно важно восполнить его дефицит – ешьте икру, печень, сливочное масло, яйца.

⠀Зимой в качестве профилактики можете принимать Витамин Д по 1 таблетке каждое утро натощак в дозировке 2000 МЕ. Конечно же, лучше согласовать дозировку со своим врачом (после изучения ваших анализов на показатель Витамин Д (25-OH).