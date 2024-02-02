Обновился график магнитных бурь на февраль 2024 года: солнечных ударов будет больше
К концу недели на Земле ожидается опасная магнитная буря силой в 4 балла. Геомагнитный шторм прогнозируется в воскресенье, 4 февраля.
По данным Meteoagent, следующая магнитная буря будет мощнее, она продлится двое суток. Опасны будут 18 и 19 февраля. Прогнозируется шторм K-индекса 5 (высокая активность солнечной бури). Повторный удар может произойти 26 февраля.
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Прогноз магнитных бурь на февраль 2024 года
- 4 февраля – магнитная буря с K-индексом 4 (средняя активность)
- С 5 по 16 февраля – K-индекс 2 (низкая активность)
- 17 февраля – K-индекс 3 (низкая активность)
- 18 февраля – K-индекс 5 (высокая активность солнечной бури)
- 19 февраля – K-индекс 5
- 26 февраля – K-индекс 4 (средняя активность солнечной бури)
Как магнитная буря влияет на человека:
- ухудшение настроения
- упадок сил
- головная боль
- нарушение сна
- депрессивное состояние
- скачки артериального давления.
У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Метеозависимые становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными.
Что делать, когда магнитные бури
В преддверии магнитной бури не переутомляйтесь. Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.
Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.
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