Обновился график магнитных бурь на февраль 2024 года: солнечных ударов будет больше

К концу недели на Земле ожидается опасная магнитная буря силой в 4 балла. Геомагнитный шторм прогнозируется в воскресенье, 4 февраля.

По данным Meteoagent, следующая магнитная буря будет мощнее, она продлится двое суток. Опасны будут 18 и 19 февраля. Прогнозируется шторм K-индекса 5 (высокая активность солнечной бури). Повторный удар может произойти 26 февраля.

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Прогноз магнитных бурь на февраль 2024 года

4 февраля – магнитная буря с K-индексом 4 (средняя активность)

С 5 по 16 февраля – K-индекс 2 (низкая активность)

17 февраля – K-индекс 3 (низкая активность)

18 февраля – K-индекс 5 (высокая активность солнечной бури)

19 февраля – K-индекс 5

26 февраля – K-индекс 4 (средняя активность солнечной бури)

Как магнитная буря влияет на человека:

ухудшение настроения

упадок сил

головная боль

нарушение сна

депрессивное состояние

скачки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Метеозависимые становятся рассеянными, конфликтными, беспокойными.

Что делать, когда магнитные бури

В преддверии магнитной бури не переутомляйтесь. Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничите интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, требующую сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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