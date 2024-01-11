Обновился график магнитных бурь на январь: когда опасные периоды

В четверг, 11 января, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Геомагнитных штормов не предвидится.

Согласно данным Meteoagent, к концу недели ожидается период затишья. На это указывает предварительный прогноз магнитных бурь на январь 2024 года.

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Низкая активность солнечных вспышек будет продолжаться до 13 января включительно. В воскресенье, 14 января, ожидается магнитный шторм с K-индексом 4 (средняя активность солнечных вспышек), он растянется на двое суток.

Магнитные бури подобной силы могут оказывать влияние на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

Специалисты советуют тем, на кого вливают магнитные бури, быть особенно осторожными в преддверии геомагнитных штормов и в период их активности.

Как уберечься от воздействия геомагнитных штормов

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

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