Обов’язково здійсниться: як правильно загадувати бажання у новорічну ніч
Новогодняя ночь – время, когда мы загадываем желания в надежде на их осуществление. Но для этого следует соблюдать определенные правила, которые повысят вероятность воплощения ваших мечтаний.
ТСН подсказал несколько методов:
Часы
Желание следует формулировать именно в полночь. Предварительно подготовьте написанное на листе бумаги желание, формулируя его четко и положительно. Например, "Встретить своего любимого человека" вместо "Не остаться одиноким". В 00:00 произнесите это желание.
Елка
Ухватите вершочек новогодней елки (независимо от того, живая или искусственная) и вслух выразите свое желание. Легко потрясите вершком из стороны в сторону и еще раз произнесите свою фразу, уже о себе.
Воск
Вам понадобится чистая тарелка, свеча и холодная вода. Зажгите свечу, держите ее над тарелкой и каплями воска нарисуйте широкий крест. При этом повторяйте свое желание. Доливайте воду до краев, повторяя желание, и произнесите "Отче наш". Затем спрячьте тарелку в безопасном месте. Когда вода высохнет, желание исполнится.
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Бумага
Напишите желание на небольшом листе бумаги, затем сверните его четыре раза. Зажгите свечу и подожгите бумагу. Когда он полностью сгорит, растворите пепел в бокале с шампанским. В полночь выпейте этот напиток до дна.
Напомним, мы уже писали, как украсить елку на Новый год.
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