Обработайте этим средством против улиток сад осенью, чтобы весной не пострадал урожай

Осенью садоводы и огородники активно готовят многолетние растения к зимовке. Однако нужно уже сейчас позаботиться, чтобы улитки и слизни не атаковали ваши урожаи весной.

Специалисты советуют возделывать места, где могут зимовать улитки или их яйца, инсектицидами. В частности, это касается тех мест, где улитки или слизни могут активно плодиться. Яйца эти вредители откладывают осенью, пряча их в трещины или влажные укрытия. Также свои "икринки" улитки и слизни могут откладывать в верхние слои почвы.

Издание Аumanns назвало средства, которые помогут эффективно избавиться от улиток, слизней и их яиц.

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В частности, можно использовать инсектицид, который является токсичным для моллюсков. Гранулы рассыпают по поверхности почвы в местах скопления улиток. Есть вещества, разводимые водой, а затем этим раствором поливают места, где вы заметили скопление вредителей.

Способы борьбы со слизнями

Помимо обработки сада специальными средствами можно также использовать народные методы борьбы со слизнями. Например, рассыпьте по поверхности грунта мел, яблочные корки, веточки полыни или хвоща. Улитки не любят эти вещества и избегают их.

Действенные народные средства против улиток

Рекомендуется использовать против улиток кофейную гущу – улитки и слизни ненавидят кофе. А кофейная гуща также добавляет питательные вещества в вашу почву.

Яичная скорлупа является чрезвычайно эффективным вариантом, если вы разложите ее как барьерное кольцо вокруг растений. Вы также можете использовать измельченные морские раковины. Эти средства имеют острые края, которые ранят улиток и слизней, когда они пытаются переползти по ним. Рамки со временем распадутся и добавят питательных веществ в вашу почву.

Переработанные отходы шерсти, которые являются побочным продуктом производства шерсти, продаются в гранулах. Их можно рассыпать вокруг своих растений и создать барьер. Эти гранулы набухают и становятся раздражителем для улиток и слизней. Эти гранулы со временем разлагаются и служат пищей для растений.

Например, паразитическая нематода Phasmarhabditishermaphrodit является биологической "убийцей" улиток и слизней. Нематода – это разновидность микроскопических червей. Надо просто полить сад раствором воды и нематод. Нематоды проникают в улиток, заражают их и убивают.

По этой ссылке вы найдете действенные советы, как использовать яичную скорлупу в хозяйстве.

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