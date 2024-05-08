Обрезать или нет: что делать с сиренью после цветения

Сирень – это прекрасный кустарник, который украшает сады своими пышными цветами. Чтобы ваша сирень радовала вас красотой каждый год, важно ее правильно обрезать после цветения.

Обрезка сирени после цветения имеет свои преимущества. Оно стимулирует рост новых побегов и сохраняет силу растения. После цветения сирень тратит много сил на формирование семян. Обрезка соцветий позволяет растению направить эту энергию на рост новых побегов.

Вас также заинтересует: Саженцы не нужны: как размножить сирень с помощью черенков

Также обрезка помогает проредить куст, удаляя старые, больные или мешающие ветви. Это делает его более чистоплотным и эстетически привлекательным.

Как правильно обрезать сирень:

Обрезку следует проводить после того, как соцветия полностью отцветут. Обычно это делается спустя 2-3 недели после окончания цветения. Используйте острый секатор. Не рекомендуется обрывать ветки руками, это может привести к повреждению растения. Обрежьте отцветшие соцветия вместе с 2-3 парами листьев. Это поможет стимулировать рост новых побегов.

Удалите старые, больные или мешающие ветви. Это поможет проредить куст и сделать его более чистоплотным. Не обрезайте ветки слишком коротко. Это может привести к ослаблению растения. После обрезки обработайте срезы садовым варом. Это поможет оградить растение от инфекций.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оградить розы от тли и стимулировать их рост.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!