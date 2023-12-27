Обувь, одежда и аксессуары, которые выйдут из моды в 2024 году

В следующем сезоне из моды выйдут туники и пуховики-гусеницы. Не стоит также тратить деньги на замшевые сумки и трендовые сейчас угги.

Об этом пишет Радиотрек.

Свитер-туника

С ним образ будет выглядеть очень дешевым, особенно если к свитеру-тунике вы обуваете ботфорты. Замените его на длинное теплое трикотажное платье.

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Пуховик-гусеница

Длинный узкий пуховик, напоминающий тело гусеницы, да еще с меховым воротником, давно вышел из моды. Так что ни одного стильного образа с ним не получится.

Замшевая сумка

Уже хотя бы потому, что она непрактична, потому что за ней сложно ухаживать, откажитесь от этой сумки. Отдайте предпочтение кожаным моделям.

Угги

Обувь, которая столько много времени была модной, не может не приесться. Остановите свой выбор на других вариантах обуви.

Цепь на шею

Массивные цепи были писком моды в предыдущем сезоне. В 2024 году выбирайте лаконичные и нежные украшения.

Напомним, мы уже писали, как выбрать стильное пальто на зиму-2024.

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