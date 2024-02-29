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Обязательно добавьте в рацион: диетологи назвали главные преимущества греческого йогурта

Игорь Романько

Можно ли есть греческий йогурт каждый день

Забудьте о вредных перекусах! Греческий йогурт – это не только вкусный, но очень полезный продукт. Он поможет вам похудеть, улучшить работу пищеварения и укрепить здоровье.

Диетолог Эми Гудсон рекомендует всем, кто следит за фигурой, добавить в свой рацион один продукт, от которого невозможно поправиться.Что это за чудо-продукт? Греческий йогурт!

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Почему именно греческий йогурт?

  • Он богат белком. Белок надолго дает ощущение сытости, поэтому вы не будете переедать.
  • Он обладает низкой калорийностью. Можете есть его без опаски за свою фигуру.
  • Он содержит полезные ягоды. Ягоды богаты антиоксидантами, клетчаткой и витаминами.
  • Он наполнен пробиотиками. Пробиотики необходимы для здоровья кишечника.
  • Он богат кальцием и витаминами группы B. Кальций необходим для здоровья костей, а витамины группы B активизируют умственную деятельность.

Как употреблять греческий йогурт для похудения?

  • Ешьте его как перекус. Добавьте к йогурту горсть ягод, и вы будете сытыми в течение нескольких часов.
  • Замените завтрак или ужин. Это поможет вам снизить общую калорийность рациона.
  • Добавьте его в салаты или смузи. Это сделает вашу пищу более полезной и сытной.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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