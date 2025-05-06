Очень надежны: какие автомобили с пробегом стоит приобрести

Надежность остается одним из ключевых факторов для многих водителей при выборе автомобиля с пробегом — никто ведь не хочет тратить время и деньги на постоянные ремонты. В целом эти автомобили отличаются стабильностью в работе и долговечностью, что делает их удачным выбором для тех, кто ищет надежный транспорт по доступной цене.

Издание FinanceBuzz обнародовало подборку подержанных автомобилей, которые, по словам экспертов, демонстрируют высокую выносливость даже после значительного пробега и редко нуждаются в серьезном техническом вмешательстве. Лидерство в списке досталось седану Toyota Camry шестого и седьмого поколений. Его отметили не только за надежность, но и за практичность – в частности, просторный багажник и умеренный расход топлива.

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Также среди фаворитов оказались модели Honda Accord, Toyota Prius, Subaru Outback, Lexus RX 350, а также пикапы Ford F-150 и Chevrolet Silverado 1500. Последние два получили особое внимание: Ford F-150 рекомендуют покупать с бензиновым 5,0-литровым двигателем V8 Cove 4,8 или 5,3 литра.

Среди кроссоверов и малолитражек эксперты положительно оценили Honda CR-V, Toyota Tacoma, Honda Fit, Toyota Avalon, Mazda3 и Volvo XC90. Однако в случае с XC90 советуют избегать гибридной версии и выбирать исключительно бензиновый или дизельный вариант.

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