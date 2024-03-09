Очень нестандартное и вкусное сочетание: как приготовить салат со скумбрией и кукурузой
Как сделать салат из скумбрии и кукурузы
Любите рыбные салаты? Тогда вам точно понравится этот рецепт салата из копченой скумбрии! Он готовится очень быстро, ведь варить нужно только яйца.
По желанию, можете добавить в салат зелень. Этот салат получается очень сытным, вкусным и ароматным. Он отлично подойдет для обеда или ужина. Скумбрию можно заменить другой копченой рыбой, например, селедкой или лососем. Рецептом поделились на сайте Shuba.
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Ингредиенты:
- 1 копченая скумбрия
- 4 куриных яйца
- 1 огурец
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- 1 ст. л. винного уксуса
- 200 г консервированной кукурузы
- 3 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. сметаны
- Соль и черный перец по вкусу
- Зелень по желанию
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую, остудите, почистите и нарежьте кубиками.
- Лук нарежьте произвольно, добавьте уксус и оставьте мариноваться на 10 минут.
- Огурец нарежьте кубиками, а из перца удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
- Разберите скумбрию, отделите мясо от позвоночника, выберите косточки. Измельчите мясо вилкой.
- Выложите в миску рыбу, яйца, перец, лук. С кукурузы слейте жидкость, добавьте зерна в салат.
- Для заправки смешайте майонез со сметаной, приправьте по вкусу солью и перцем, перемешайте. Заправьте салат и перемешайте.
Приятного аппетита!
Напомним, сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не навредить организму.
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