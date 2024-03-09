Очень нестандартное и вкусное сочетание: как приготовить салат со скумбрией и кукурузой

Как сделать салат из скумбрии и кукурузы

Любите рыбные салаты? Тогда вам точно понравится этот рецепт салата из копченой скумбрии! Он готовится очень быстро, ведь варить нужно только яйца.

По желанию, можете добавить в салат зелень. Этот салат получается очень сытным, вкусным и ароматным. Он отлично подойдет для обеда или ужина. Скумбрию можно заменить другой копченой рыбой, например, селедкой или лососем. Рецептом поделились на сайте Shuba.

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Ингредиенты:

1 копченая скумбрия

4 куриных яйца

1 огурец

1 сладкий перец

1 луковица

1 ст. л. винного уксуса

200 г консервированной кукурузы

3 ст. л. майонеза

2 ст. л. сметаны

Соль и черный перец по вкусу

Зелень по желанию

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую, остудите, почистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте произвольно, добавьте уксус и оставьте мариноваться на 10 минут. Огурец нарежьте кубиками, а из перца удалите сердцевину и нарежьте кубиками. Разберите скумбрию, отделите мясо от позвоночника, выберите косточки. Измельчите мясо вилкой. Выложите в миску рыбу, яйца, перец, лук. С кукурузы слейте жидкость, добавьте зерна в салат. Для заправки смешайте майонез со сметаной, приправьте по вкусу солью и перцем, перемешайте. Заправьте салат и перемешайте.

Приятного аппетита!

Напомним, сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не навредить организму.

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