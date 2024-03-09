Українська
Рецепты

Очень нестандартное и вкусное сочетание: как приготовить салат со скумбрией и кукурузой

Игорь Романько

Как сделать салат из скумбрии и кукурузы

Любите рыбные салаты? Тогда вам точно понравится этот рецепт салата из копченой скумбрии! Он готовится очень быстро, ведь варить нужно только яйца.

По желанию, можете добавить в салат зелень. Этот салат получается очень сытным, вкусным и ароматным. Он отлично подойдет для обеда или ужина. Скумбрию можно заменить другой копченой рыбой, например, селедкой или лососем. Рецептом поделились на сайте Shuba.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Ингредиенты:

  • 1 копченая скумбрия
  • 4 куриных яйца
  • 1 огурец
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 3 ст. л. майонеза
  • 2 ст. л. сметаны
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Зелень по желанию

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите, почистите и нарежьте кубиками.
  2. Лук нарежьте произвольно, добавьте уксус и оставьте мариноваться на 10 минут.
  3. Огурец нарежьте кубиками, а из перца удалите сердцевину и нарежьте кубиками.
  4. Разберите скумбрию, отделите мясо от позвоночника, выберите косточки. Измельчите мясо вилкой.
  5. Выложите в миску рыбу, яйца, перец, лук. С кукурузы слейте жидкость, добавьте зерна в салат.
  6. Для заправки смешайте майонез со сметаной, приправьте по вкусу солью и перцем, перемешайте. Заправьте салат и перемешайте.

Приятного аппетита!

Напомним, сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не навредить организму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт