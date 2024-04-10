Очищает сосуды и насыщает организм кислородом: почему следует регулярно есть пекинскую капусту

Пекинская капуста, или как ее ласково называют в Украине – пекинка, – это овощ, который часто недооценивают. А зря! Этот доступный и недорогой продукт обладает множеством полезных свойств. Об этом пишет Радиотрек.

Очистка сосудов:

Пекин содержит редкие витамины К и В9, способствующие обновлению эритроцитов. Эти клетки крови переносят кислород по всему телу, очищая сосуды.

Насыщение организма кислородом:

Благодаря эритроцитам, переносящим кислород, пекинская капуста помогает улучшить общее состояние организма и дарит ощущение бодрости.

Профилактика анемии:

Витамины и железо, содержащиеся в пекинской капусте, делают ее незаменимым продуктом для людей, подверженных анемии.

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Заживление ран:

Содержащийся в капусте витамин К способствует свертыванию крови и ускоряет заживление ран.

Похудение:

Пекинская капуста – это низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой. Она дает ощущение сытости, не перегружая организм.

Врачи рекомендуют употреблять пекинскую капусту каждый день, даже в больших количествах – до 500 граммов в день. Ее можно есть сырыми, вареными, тушеными, запеченными. Пекинка отлично подходит для салатов, супов, голубцов, овощных рагу.

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