Очищает воздух и нейтрализует токсичные соединения: какое растение следует приобрести домой, если аллергия на пыль

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и обладают рядом полезных свойств. В частности некоторые из них поглощают углекислый газ и выделяют кислород, что улучшает качество воздуха в помещении.

Об этом пишет Радиотрек.

Одним из наиболее эффективных растений для очищения воздуха является трава Штернберга. Она способна нейтрализовать такие вредные вещества, как ацетон, аммиак, бензол, формальдегид. А насыщенно-зеленые листья устраняют бактерии и улавливают пыль.

Трава Штернберга является неприхотливым растением, не требующим особого ухода. Она хорошо растет в умеренно освещенной комнате при температуре 15-20 градусов Цельсия. Поливать ее нужно умеренно, 1 раз в 2-3 дня летом и 1 раз в неделю зимой. Для выращивания травы Штернберга подойдет универсальная почва.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Если вы хотите, чтобы в вашем доме был чистый и здоровый воздух, то трава Штернберга – это отличный выбор. Это растение не только украсит ваш интерьер, но и поможет вам сохранить здоровье.

Вот несколько дополнительных советов по уходу за травой Штернберга:

Регулярно опрыскивайте листья растения водой, чтобы повысить влажность воздуха вокруг него.

Раз в месяц подкармливайте траву Штернберга комплексным удобрением для комнатных растений.

Если растение начало терять листву, это может быть признаком того, что оно получает слишком много света или тепла. Переместите его в более затемненное место.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !